Рига, 24 августа, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Латвийский профсоюз работников здравоохранения и соцухода (крупнейший профсоюз отрасли) подал в понедельник, 23 августа, министерству здравоохранения страны заявление о забастовке. Об этом в сообщении для СМИ Латвии заявил глава профсоюза Валдис Керис.

Медики в защитных костюмах. glava.rk.gov.ru

По его словам, у минздрава есть время до 26 августа для официального ответа. Забастовка не состоится, отметил Керис, если будут выполнены требования забастовщиков — повышение средней зарплаты технических сотрудников на 5% в год в ближайшие три года, медикам — врачам, медсестрам и младшему персоналу — на 10%.

По словам Кериса, если для врачей и специалистов системы здравоохранения повышение зарплат предусматривается уже с 2022 года, то для низового звена работников лечебных учреждений такое повышение начнётся не ранее 2024 года.

«Министерство собирается в следующем году и в 2023 году не повышать заработную плату, несмотря на то, что такие работники получают меньше всех. Дискриминировать младший и технический персонал — это очень плохо. Министерство, к сожалению, к нашим просьбам и призывам не прислушалось, следовательно, не остаётся другого выхода, как перейти к требованиям», — подчеркнул Керис.

В министерстве здравоохранения Латвии подтвердили журналистам, что заявление от профсоюза приняли, но отказались от каких-либо комментариев.