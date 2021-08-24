Тамбов, 24 августа, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Тамбовские власти продолжают работать над решением проблемы дольщиков по каждому долгострою через судебные заседания, выплаты возмещений и достройку объектов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Здание администрации Тамбовской области

В Тамбовской области остаются проблемными 11 многоквартирных домов, в которых дольщики ждут 844 квартиры. За каждым домом, каждой квартирой — история конкретной тамбовской семьи, которая нуждается в помощи.

«Область никогда не бросит своих жителей», — говорит глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Поэтому, по его словам, региональные власти ведут конкретную работу с каждым сложным случаем при строительстве многоквартирных жилых домов.

В Тамбове участники долевого строительства дома по Киквидзе, 77Б, оказавшиеся обманутыми дольщиками, не остались один на один со своими проблемами. Региональная власть разработала дорожную карту по удовлетворению их требований. Ее реализацию лично курирует первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

Напомним, строительство многоэтажки с помещениями общественного назначения по улице Киквидзе, 77Б началось в апреле 2014 года и было приостановлено с октября 2016 года. Застройщиком объекта был ООО «ЦентрЖилСтрой». 199 человек вложились в строительство дома и признаны пострадавшими.

Строительство объекта остановлено на стадии кладки стен четвёртого, седьмого и восьмого этажей. Всего по проекту в доме планировалось возвести десять этажей. Застройщик, остановив строительство, не выполнил консервацию объекта, что привело к образованию дефектов в плитах междуэтажных перекрытий.

«Региональная власть не отмахивается от проблем дольщиков. Мы провели масштабную конструктивную работу по скорейшей достройке объекта», — отметил Олег Иванов.

В частности, глава администрации Тамбовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Никитин обратился в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства с просьбой помочь с достройкой дома по Киквидзе, 77Б. Фонд на просьбу откликнулся. И в ноябре 2020 года администрация Тамбовской области со своей стороны перечислила в фонд субсидию на софинансирование требуемых затрат.

Федеральная структура заключила соглашение с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства в Тамбовской области о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов ООО «ЦентрЖилСтрой». Сейчас идут судебные заседания, в результате которых региональному фонду передадут имущество и обязательства данного общества. По их завершению будет проведена строительная экспертиза дома по Киквидзе, 77Б, объявлен конкурс на проектно-изыскательские, а затем и на строительно-монтажные работы.

«Решение вопроса каждого конкретного объекта — дело не быстрое. В каждом случае мы сталкиваемся со своими нюансами, которые требуют решения в правовом поле, в том числе в залах суда. Поэтому истории с достройкой некоторых объектов тянутся по несколько лет», — пояснил Олег Иванов.

Власти подчёркивают, что главное — финал у этих историй всегда позитивный. Например, из-за неурегулированных земельно-правовых отношений дольщики дома 27 по улице Строительная в поселке Строитель не могли получить положенную компенсацию. Была проведена масштабная работа, подписаны все необходимые документы — вопрос урегулирован. Выплату возмещения гражданам по объекту в ближайшее время рассмотрит наблюдательный совет фонда. Согласно установленным срокам рассмотрения и региональному плану-графику, проблема дольщиков поселка Строитель должна разрешиться к концу сентября.

В июне наблюдательный совет фонда принял решение о выплате возмещения дольщикам дома 126 по улице Базарная в Тамбове (застройщик ООО «Махаон»). В ближайший месяц будет введен в эксплуатацию дом 30а по улице Московская (застройщиком являлась фирма «Юкон», ныне — банкрот), история строительства которого длилась десять лет.