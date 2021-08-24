Подгорица, 24 августа, 2021, 18:03 — ИА Регнум. В настоящее время Европейский Союз посылает Черногории все больше и больше негативных оценок по дипломатическим каналам, говорится в сообщении Европейского движения в Черногории.

Евросоюз

Момчило Радулович из Европейского движения в Черногории заявил TVCG, что другие страны на Западных Балканах сталкиваются с аналогичными проблемами, и, принимая во внимание отношения между странами в регионе, можно сказать, что новые члены ЕС появятся нескоро.

Все это данные примерно за десять дней до Бледского форума, на котором чиновники попытаются найти выход из нынешнего кризиса.

«Застой» — так Европейское движение в Черногории объясняет нынешнюю ситуацию на пути страны в Европейский Союз.