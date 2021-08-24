Тюмень, 24 августа, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В Тюмени снимут продолжение популярной кинофраншизы «Ёлки». Об этом в своём паблике в социальной сети «ВКонтакте» сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Vk.com/aleksandr__moor Александр Моор и Антон Богданов договариваются о съёмках фильма

«Друзья, хорошая новость для любителей отечественного кино! Популярный фильм «Ёлки» вернётся на большие экраны. Тюмень станет частью новогодней сказки. Спасибо режиссеру фильма Антону Богданову», — написал Моор.

К тексту прилагается видео, в котором Антон Богданов просит для съёмок восьмой части «Ёлок» летом снега. Глава Тюменской области признал, что не Дед Мороз, но обещает что-нибудь придумать.

Тюменцы неоднозначно восприняли новость. Некоторые отмечают ряд проблем, мол, области не до ёлок в августе. Другие с воодушевлением ждут кинематографистов и хвалят губернатора за юмор и умение разрядить обстановку.