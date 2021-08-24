В Тюмени будут снимать кинофильм «Ёлки-8»
Тюмень, 24 августа, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В Тюмени снимут продолжение популярной кинофраншизы «Ёлки». Об этом в своём паблике в социальной сети «ВКонтакте» сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Друзья, хорошая новость для любителей отечественного кино! Популярный фильм «Ёлки» вернётся на большие экраны. Тюмень станет частью новогодней сказки. Спасибо режиссеру фильма Антону Богданову», — написал Моор.
К тексту прилагается видео, в котором Антон Богданов просит для съёмок восьмой части «Ёлок» летом снега. Глава Тюменской области признал, что не Дед Мороз, но обещает что-нибудь придумать.
Тюменцы неоднозначно восприняли новость. Некоторые отмечают ряд проблем, мол, области не до ёлок в августе. Другие с воодушевлением ждут кинематографистов и хвалят губернатора за юмор и умение разрядить обстановку.