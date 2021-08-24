Архангельск, 24 августа, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская прошла ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Чиновница стала одним из добровольцев в испытаниях вакцины «Спутник V». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

По данным ведомства, первую прививку от COVID-19 сделали 297 228 жителей региона, полный вакцинальный комплекс прошли 252 020 человек. Всего для формирования коллективного иммунитета в области необходимо вакцинировать как минимум 516 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее препаратом «Спутник V» привился глава архангельского минздрава Александр Герштанский. Губернатор региона Александр Цыбульский прошел вакцинацию в апреле 2021 года.