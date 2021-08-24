Псков, 24 августа, 2021, 18:02 — ИА Регнум. План по вакцинации населения от коронавирусной инфекции в Псковской области выполнен на 55%. Темпы вакцинации в регионе немного превышают среднероссийскую динамику. Об этом сообщил 24 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Tourism.pskov.ru Псков

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По данным областных властей, первым компонентом вакцины привито 166 888 человек, в том числе 946 — за последние сутки. Завершили цикл вакцинации 138 111 человек, в том числе 2299 — за минувшие сутки. Ревакцинирован в Псковской области 381 человек, в том числе 25 — за истекшие сутки. В регионе использовано 82,1% поступившей вакцины.

Добавим, что за последние сутки на Псковщине выявили 105 новых носителей коронавируса, выписали по выздоровлению 30 человек. Скончались от ковида четыре человека, общее число умерших составляет 655 человек.

Всего в Псковской области остаются активными три очага COVID-19: реабилитационный центр «Ручей» в Палкинском районе; хирургическое отделение ГБУЗ ПО «Псковский областной клинический онкологический диспансер»; Дарьинский психоневрологический интернат в Островском районе.