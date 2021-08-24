Нью-Йорк, США, 24 августа, 2021, 18:44 — ИА Регнум. После того как Кэти Хокул официально вступила в должность губернатора Нью-Йорка, США повторили исторический рекорд по числу женщин, возглавляющих штаты. Это является еще одним шагом к равенству, которое может развиваться в дальнейшем, сообщает 24 августа Associated Press.

NYS DEC Кэти Хочул

В настоящее время в США девять женщин занимают пост губернатора. Этот рекорд впервые был установлен в 2004 году и повторен в 2007 и 2019 годах. Однако издание отмечает, что до гендерной пропорциональности в правительстве еще далеко.

Хокул заняла пост губернатора в связи с уходом в отставку Эндрю Куомо после секс-сканала. Она стала первой женщиной, занявшей один из самых известных губернаторских постов в США.

«Нью-Йорк в целом всегда был трудным местом для женщин, желающих пробиться на высшие уровни, потому что здесь очень много тех, кто охраняет ворота», — сказала Дебби Уолш, директор Центра политики при Ратгерском университете.

«И, к сожалению, даже в 2021 году женщины все еще рассматриваются, по сути, как новички», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, о своём уходе в отставку объявил 10 августа губернатор американского штата Нью-ЙоркЭндрю Куомов ходе телеобращения.