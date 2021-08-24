Москва, 24 августа, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Говорить о возникновении в России ипотечного пузыря пока рано. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«Долговая нагрузка россиян выросла до рекордных уровней, но говорить об ипотечном пузыре преждевременно: отношение платежей по ипотеке к доходам остается приемлемым, да и сами по себе ипотечные кредиты являются наиболее качественными с наименьшим процентом дефолтов», — сказал глава РАСПП.

Тем более в России не распространены кредиты с плавающей процентной ставкой, в чем в том числе заслуга Центрального банка РФ. Именно такие кредиты стали одной из причин ипотечного кризиса в США в 2007, напомнил собеседник ИА REGNUM.