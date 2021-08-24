Подгорица, 24 августа, 2021, 17:54 — ИА Регнум. За последние 24 часа в Черногории зарегистрирован 661 новый случай коронавируса при анализе 3977 тестов, сообщает институт общественного здравоохранения.

Yarregion.ru Койки в ковид-клинике

За тот же период было зарегистрировано десять смертей от последствий COVID-19. Самому младшему из умерших было 57 лет, а самому старшему — 91 год.

Всего с начала эпидемии скончались 1690 человек, зарегистрировано 111 038 случаев заражения.