Москва, 24 августа, 2021, 21:12 — ИА Регнум. Московский рынок недвижимости не ограничивается только административными границами столицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Комментируя рекордные показатели заключенных за семь месяцев в столице ипотечных договоров, экономист отметил, что рынок жилья в Москве, по сути, имеет масштабы не города, а всей России. Связано это с тем, что Москва — это главный магнит для внутрироссийской миграции, а также миграции с территорий стран бывшего СНГ.

«С этой точки зрения не стоит делить ипотечную кабалу между всеми москвичами: их число растет. Где-то родители из провинции взяли ипотеку для ребенка-студента, где-то региональный бизнесмен взял ипотеку, чтобы сдавать в аренду, где-то кто-то продал квартиру в провинции и уехал в Москву за лучшей жизнью», — сказал Манкевич.