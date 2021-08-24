Сараево, 24 августа, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик встретится 27 августа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, несмотря на решение парламента Республики Сербской бойкотировать органы власти Боснии и Герцеговины. Об этом Додик заявил 24 августа, добавив, что его участие в переговорах с Эрдоганом, вместе с другими двумя членами президиума, поддерживают парламентские партии Республики Сербской.

Medija centar Beograd Милорад Додик

«Я хотел бы ознакомить его с позицией Республики Сербской и указать ему на сложность ситуации в БиГ. Эрдоган заинтересован в сотрудничестве со всеми сторонами в БиГ, он никому не отдает предпочтение», — цитирует слова Додика телеканал РТРС.

Додик подчеркнул, что на встрече с Эрдоганом он появится в первую очередь, потому что не хочет, чтобы члены президиума БиГ от бошняков и хорватов представили ситуацию в стране так, как это нравится им.

В качестве главных тем переговоров Додик обозначил закон Валентина Инцко о запрете отрицания «геноцида в Сребренице» и нелегитимное назначение верховного представителя в БиГ Кристиана Шмидта.

Напомним, что ранее в президиуме БиГ сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с членами президиума 27 августа. По информации неофициальных источников, собеседники во время переговоров обсудят двухсторонние отношения Турции и БиГ, строительство магистральной дороги Белград-Сараево, соглашение о свободной торговле и другие темы.