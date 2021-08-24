Москва, 24 августа, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Забота о пенсионерах, помощь им, в том числе на дому, — это одна из приоритетных задач программы партии «Единая Россия», заявил президент РФ Владимир Путин в своём выступлении 24 августа.

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Владимир Путин

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что все российские пенсионеры получат в сентябре выплату в размере 10 тысяч рублей, все военнослужащие — выплату в размере 15 тысяч рублей.