Кострома, 24 августа, 2021, 19:41 — ИА Регнум. В Костромской области газ в баллонах подорожал на 60%. Об этом жители региона сообщают в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Баллон с природным газом

Предельный максимальный уровень розничной цены на сжиженный газ для населения установлен постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 16 апреля 2021 года. По нему стоимость газа не должна превышать 52 рублей 31 копейки за килограмм. Таким образом, цена баллона газа в соответствии с документом должна равняться примерно 1 тысяче рублей. По факту газ продаётся людям по 1600 рублей за баллон.

Около 90% рынка в регионе контролирует индивидуальный предприниматель Вакорин А.В., остальные организации — газозаправочные станции и «Газтрейдавто» реализуют газ для нужд транспорта. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в профильном департаменте, газом в баллонах пользуются примерно 36 тысяч жителей региона. В настоящее время специалисты направили материалы о завышенных ценах в прокуратуру региона, ответ от ведомства ещё не получен.

«Мы направили материалы в прокуратуру для назначения проверки. Сейчас из районов поступила информация о том, что стоимость баллона снижена на 12% — до 1400 рублей. Разумеется, работа в этом направлении не завершена — наши представители ведут переговоры с поставщиком»

В действиях предпринимателя усматривается нарушение порядка ценообразования. Ответственность за это прописана в части 1 статьи 14.6. кодекса об административных правонарушениях. По ней на юридическое лицо может быть наложен штраф в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации. Учитывая, что завышение цен наблюдалось в июле-августе 2021 года, размер штрафа может превысить сотни тысяч рублей.