Сочи, Краснодарский край, 24 августа, 2021, 17:45 — ИА Регнум. 24 августа издание Maisfutebol сообщило, что «Сочи» согласовал с «Белененсешем» трансфер 24-летнего колумбийского форварда Сандер Касьерры. Также сообщается, что о переходе будет объявлено в ближайшее время.

Fifa.com «Фишт» — стадион «Сочи»

В прошедшем сезоне португальской Примейры Лиги 2020/21 Сандер Касьерра принял участие в 32-х матчах чемпионата, в которых отметился десятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

На данный момент стоимость колумбийского форварда, по оценкам авторитетного издание transfermarkt, составляет 2 миллиона евро. Текущее соглашение Касьерры с «Белененсешем» рассчитано до середины 2022 года.

После пяти первых туров «Сочи» с девятью очками идет на шестой позиции в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. В шестом туре «Сочи» сыграет с московским «Спартаком».