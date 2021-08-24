* «Талибан" — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:42 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сможет без иностранного участия обеспечить безопасность в международном аэропорту Кабула, заявил 24 августа на пресс-конференции представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид.

Афганистан Личный архив Алексея Юсупова

Таким образом он ответил на вопрос возможной передачи под контроль военных Турции охраны кабульского аэропорта.

«Мы сами справимся с обеспечением безопасности аэропорта. В присутствии турецких сил нет необходимости», — заявил Муджахид.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перекрыли дорогу, ведущую в кабульский аэропорт, заявив, что теперь будут пропускать туда только иностранцев, а все афганские переводчики, служащие и чиновники должны вернуться на свои рабочие места.

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