Рига, 24 августа, 2021, 17:41 — ИА Регнум. С понедельника, 23 августа, в учебных заведениях Латвии проходит добровольное тестирование на коронавирус COVID-19 учащихся, большого ажиотажа это не вызвало. Об этом сообщило госрадио страны Latvijas Radio.

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Бесплатное тестирование школьников и персонала на COVID-19, необходимое для очной учебы с 1 сентября, началось не без проблем, сообщили журналисты на примере двух учебных заведений столицы страны. В одном незадолго до запланированных анализов не подвезли тесты, в другом — подвезли, но не дали четких пояснений, как в сжатые сроки собрать пробы у почти полутора тысяч человек.

Проверяют всех, кто не переболел Covid-19 и не привился. Предполагается, что проверки будут еженедельными. Большого ажиотажа в местах тестирования не наблюдается.

Сообщается, что результаты тестов будут доступны тестируемому в тот же день или наутро, совершеннолетние школьники смогут их получить сами, за несовершеннолетних получат их родители.