Краснодар, 24 августа, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту получения травмы подростком винтом маломерного судна в Краснодарском крае возбуждено следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Как сообщили 24 августа в пресс-службе ведомства, в отношении судоводителя возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

По версии следствия, 11 августа подозреваемый, управляя маломерным судном «Касатка 460», нарушил правила маневрирования, в результате трое пассажиров, находившихся на борту, выпали в акваторию реки Кирпили, подросток 2004 года рождения попал под винт и получил множественные травмы.

Установлено, что подозреваемый не имел удостоверения на право управления маломерным судном, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, сообщили в следственных органах.