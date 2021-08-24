Ливерпуль, Великобритания, 24 августа, 2021, 17:26 — ИА Регнум. 24 августа журналист Фабрицио Романо в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что руководство «Ливерпуля» заключило с 27-летним фланговым атакующим защитником сборной Шотландии Эндрю Робертсоном новый пятилетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2025/26.

Антон Зайцев Эндрю Робертсон

В прошедшем сезоне Эндрю Робертсон принял участие в 49-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Арсенала» и семью результативными передачами.

В составе сборной Шотландии Робертсон сыграл во всех трех турах групповой стадии Чемпионата Европы 2020.

Эндрю Робертсон перешел в «Ливерпуль» 21 июля 2017 года из «Халл Сити» за 9 миллионов евро. На данный момент стоимость шотландского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.