Ханты-Мансийск, 24 августа, 2021, 17:25 — ИА Регнум. В Югре врач-мобили проведут диспансеризацию в отдалённых посёлках и садовых товариществах. Данное поручение было дано губернатором ХМАО Натальей Комаровой региональному департаменту здравоохранения на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Onf.ru Диспансеризация

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Особое внимание требуется гражданам старше 60 лет, отметила Комарова. Кроме того, в регионе действует программа профилактических осмотров жителей, перенесших COVID-19.

На заседании также отмечалось. что, по данным Роспотребнадзора ХМАО, за прошедшую неделю уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией снизился в регионе на 3,7%.