Вашингтон, , 17:33 — REGNUM Демократы в палате представителей США утром 24 августа перенесли голосование за продвижение амбициозного плана президента США Джо Байдена, направленного на расширение социальных программ, так как либералы и централисты разошлись в мнении о том, каким частям данной программы стоит отдать предпочтение. Об этом 24 августа сообщает Reuters.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

Демократы планировали проголосовать за план ценой в $3,5 трлн вечером 23 августа, но отменили собрание после нескольких часов обсуждений за закрытыми дверьми из-за политических разногласий.

Спикер палаты представителей Ненси Пелоси надеялась быстро одобрить бюджет в $3.5 млн. Но демократы-централисты отказались, сославшись на то, что вначале нужно разобраться с приоритетом Байдена — инфраструктурным планом ценой в $1трлн, который уже получил одобрение республиканцев в Сенате.

Как сообщало ИА REGNUM, данные планы предполагают вложения в образование, здравоохранение и борьбу с изменением климата. Эти направления выбрал Байден, предлагая оплатить их за счет повышения налогов для корпорация и богатых американцев.