Москва, 24 августа, 2021, 17:21 — ИА Регнум. 24-летний бельгийский центральный защитник Максимилиано Кауфриз, выступающий за «Сент-Труйден», продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом 24 августа сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Андрей Пронин ИА REGNUM Себастьян Дриусси и Самуэль Жиго

Руководство «красно-белых» рассматривает Максимилиано Кауфриза в качестве замены французскому защитнику Самуэлю Жиго, который летом 2022 года покинет московский клуб.

В прошедшем сезоне бельгийской Про-Лиги 2020/21 Кауфриз принял участие в девятнадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Максимилиано Кауфриз выступает за «Сент-Труйден» с 11 сентября 2020 года. На данный момент стоимость 24-летнего бельгийского футболиста составляет 850 тысяч евро.