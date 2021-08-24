Первоуральск, Свердловская область, 24 августа, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Движение по федеральной трассе Р242 Пермь — Екатеринбург возобновили, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики Свердловской области.

Лесной пожар

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В департаменте опубликовали сообщение регионального управления ГИБДД. По информации полицейских, движение по трассе возобновили с 18:50 (время местное).

До этого из-за лесного пожара было закрыто 26 км трассы на участке с 300 по 326 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в борьбе с огнём задействованы вертолёт, пожарный поезд и другая пожарная техника.