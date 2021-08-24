Калуга, 24 августа, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Калужское региональное отделение общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» в рамках популяризации достижений российской науки приступило к реализации нового проекта на цифровой платформе — лекции «Пять прививок, которые спасли мир». Учитывая её особую актуальность, губернатор рекомендовал главам администраций содействовать проведению проекта во всех муниципалитетах. Об этом 24 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя Калужского регионального отделения общества «Знание» Татьяну Артёмову.

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Просветители области также начинают сотрудничать с новой цифровой образовательной платформой «Другое дело», которая дает возможность пользователям принимать участие в общественно полезных делах и получать за это поощрения в виде путешествий, стажировок. В рамках проекта «Умные недели» и Молодежного форума Российского общества «Знание» «Маркетинг и новые медиа» в Калужскую область для чтения лекций были приглашены ведущие российские эксперты. Совместно с министерством внутренней политики и массовых коммуникаций области продолжается реализация постоянных просветительских мероприятий. В их числе: «Россия в авангарде борьбы с терроризмом», «Профилактика коррупционных правонарушений», «Государственная национальная политика: 1000 лет вместе». Для воспитателей дошкольных организаций и школ организованы семинары по вопросу адаптации и интеграции мигрантов в социальную и культурную жизнь региона. К 650-летию основания Калуги разработан проект «Крепость земли Российской», рассчитанный на разные возрастные категории. Деятельность Калужского регионального отделения была отмечена Благодарственным письмом президента России.

Всероссийское Общество «Знание» возобновило свою деятельность в 2015 году указом президента РФ Владимира Путина с целью развития гражданского общества и духовно-нравственного воспитания населения. Первым масштабным проектом обновленного общества «Знание» стал просветительский марафон «Новое знание».

Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний, в состав которого вместе с учеными вошли деятели культуры, врачи, педагоги, инженеры и другие представители интеллигенции, было учреждено в июле 1947 года. В 1963 году оно было переименовано во Всесоюзное общество «Знание».