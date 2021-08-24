Первоуральск, Свердловская область, 24 августа, 2021, 17:12 — ИА Регнум. В Свердловской области к месту тушения пожаров на горе Волчиха направлены пожарные поезда. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Сергеев Павел Пожарный поезд

Их отправили со станций Кузино и Екатеринбург-Сортировочный». Кроме того, для разведки применяются беспилотные летательные аппараты.

Как сообщало ИА REGNUM, также в тушении огня задействована авиация. Борьба с пожаром продолжается. А пока водители вынуждены объезжать закрытый участок трассы Пермь — Екатеринбург.