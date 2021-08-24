На ремонт участка дороги в Новочебоксарске выделяют 13 млн рублей
Чебоксары, 24 августа, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В Чувашии в Новочебоксарске планируют отремонтировать 695-метровый участок дороги по улице Промышленная, направив на данные цели почти 13 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком является администрация Новочебоксарска. Победитель аукциона должен будет отремонтировать дорогу по улице Промышленной: участок от улицы Силикатной, 30 до улицы Промышленной, 30.
Протяжённость дороги составляет 695 метров, ширина полосы движения — три метра, ширина проезжей части — 6×14 метров.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 12 962 210 рублей. Данные средства выделены из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.
Аукцион состоится 1 сентября. На выполнение даётся 60 дней с момента подписания муниципального контракта.