Чебоксары, 24 августа, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В Чувашии в Новочебоксарске планируют отремонтировать 695-метровый участок дороги по улице Промышленная, направив на данные цели почти 13 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дорожные работы

Заказчиком является администрация Новочебоксарска. Победитель аукциона должен будет отремонтировать дорогу по улице Промышленной: участок от улицы Силикатной, 30 до улицы Промышленной, 30.

Протяжённость дороги составляет 695 метров, ширина полосы движения — три метра, ширина проезжей части — 6×14 метров.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 12 962 210 рублей. Данные средства выделены из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

Аукцион состоится 1 сентября. На выполнение даётся 60 дней с момента подписания муниципального контракта.