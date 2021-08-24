Вашингтон, , 17:33 — REGNUM Слабое сотрудничество между властями США и Китая играет на руку контрабандистам, наращивающим оборот фентанила. Об этом 24 августа сообщает Reuters со ссылкой на доклад Конгресса США.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

В докладе Комиссии по обзору экономики и безопасности США и Китая, который должен быть опубликован 24 августа, говорится о том, что сотрудничество с китайскими коллегами «остается ограниченным на местах».

На этом фоне развивается оборот фентанила, синтетического опиоида, в 50 раз более мощного, чем героин. Это стало причиной самой разрушительной главы наркотической зависимости в США.

Напомним, в 2020 году число смертей в США от передозировки превысило 93 тыс., согласно предварительным данным Национального центра медицинской статистики.