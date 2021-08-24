* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:09 — REGNUM Запрет на эвакуацию из Кабула будет введён талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после 31 августа 2021 г., передаёт 24 августа Al Jazeera.

Афганистан tpsdave

По словам официального представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихуллы Муджахида, новые власти Афганистана не допустят «каких-либо операций по эвакуации после 31 августа».

Уже сейчас, добавил представитель запрещённой в России организации, дороги в аэропорт Кабула открыты только для иностранных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее дали американцам срок до 31 августа, чтобы войска США покинули Афганистан.

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