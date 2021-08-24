Черекский район, Кабардино-Балкария, 24 августа, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии обнаружена мертвой пропавшая два дня назад 14-летняя жительница городского поселения Кашхатау. Её тело нашли 24 августа сотрудники правоохранительных органов в Черекском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Jo Naylor Убийство

Как стало известно, девочка ушла из дома днем 22 августа 2021 года. Родные не смогли найти ее самостоятельно и обратились в полицию. Поиски подростка привели следствие к тоннелю автодороги, ведущей к селению Верхняя Балкария в горной части Черекского района.

«Возле пропасти глубиной около 150 метров, расположенной у края автодороги Урвань-Уштулу, было обнаружено тело несовершеннолетней», — говорится в сообщении СКР.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка.