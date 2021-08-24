Минск, , 16:57 — REGNUM Почти шесть лет назад Александр Лукашенко пообещал подарить Владимиру Путину белорусские учебники, которые по-прежнему плохи и по всем параметрам уступают советским. Выступая 24 августа на республиканском педсовете в Минске, Лукашенко также обратил внимание на оппозицию с бело-красно-белыми националистическими «тряпками» — невоспитанных, по его мнению, на примере Великой Отечественной войны.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Зачитывая свой доклад, Лукашенко обратил внимание: отдельные советские учебники выдержали более 20 переизданий, отмечались госпремиями, были написаны ярким, живым языком с учетом возрастных особенностей школьников. Они также были логичными и увлекательными, развивали и воспитывали. Лукашенко возмутился: «А что сегодня? Претензий к современным учебникам по-прежнему тьма. В том числе и со стороны вас, практикующих педагогов. Так быть не должно. Эксперименты с учебниками должны быть прекращены. И вас, учителей в том числе, призываю: доведите до ума то, что написано, и тогда уже будете отчитываться. Надеюсь, что на моем уровне разговор про учебники последний».

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«Учебник и учитель — это главное», — подчеркнул он, критикуя белорусские учебники как по содержанию, так и по оформлению.

Отдельно он высказался об учебниках по истории и обществоведению, заявив: «Пора поставить точку в вопросах оценки исторических эпох и персоналий. Мы должны четко определить, кто герой, кто историческая личность, а кто предатель своего народа».

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«Рассчитываю, что в новом учебнике с учетом открывшихся фактов будут расставлены все акценты и по геноциду белорусского народа, и по коллаборации, и по другим острым темам, о которых мы раньше мало говорили. Очевидно, что нужно активнее привлекать к такой работе молодежь: студентов, аспирантов, начинающих ученых. Учитывать их мнение, их видение проблем. Пусть спорят, пусть отстаивают свою точку зрения. Это нормально. От этого будет только польза для всех», — сказано в зачитанном докладе несменяемого руководителя постсоветской республики.

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«Знаете, тот, кто побывал в Хатыни, с этими «тряпками» на улице не ходил. А это же наше достояние. И мы своих детей с этими фактами нашей истории не сумели, не смогли, просто не захотели, упустили этот вопрос, не познакомили», — поведал Лукашенко, назвав «тряпкой» тот самый флаг, под которым приносил присягу президента в 1994 году.

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