Багдад, , 16:56 — REGNUM Ирак готов к уходу военных контингентов США с территории страны, имея все необходимые силы и средства для борьбы с терроризмом, заявил 24 августа журналистам министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.

Армия Ирака Tasnimnews.com

В своем интервью агентству РИА Новости, Хусейн положительно ответил на вопрос готовности Ирака к выводу войск США.

«В вопросе терроризма, Ирак полностью готов», — сказал Хусейн.

«Мы наблюдаем некоторые движения (активизация спящих ячеек), но в целом эта активность не является угрозой иракскому обществу», — пояснил Хусейн.

По его словам, сейчас имеется договоренность о выводе боевых частей США из страны.

«Но есть еще подразделения, которые помогают иракскому правительству и службам безопасности во всех направлениях, включая вопросы обучения, переговоров, обмена информации … В этом ключе работа продолжится, но боевые части будут выведены до конца года», — рассказал глава МИД Ирака.

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