Москва, 24 августа, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Москве за январь-июль 2021 года произошло более 50 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. Об этом сообщила 24 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Прокат электросамокатов

«За семь месяцев на территории столицы зафиксировано 55 дорожно-транспортных происшествий с участием граждан, которые использовали средства индивидуальной мобильности — электросамокаты», — приводится её комментарий на портале «МВД Медиа».

Сообщается, что жертвами этих ДТП стали два человека, ещё 57 человек получили различные травмы. Отмечается также, что почти 80% этих аварий произошло на пешеходных переходах, во дворах жилых домов, либо при выезде из них.

В связи с этим представитель МВД напомнила участникам дорожного движения, использующим средства индивидуальной мобильности, о необходимости соблюдения установленных правил и экипировки средствами защиты.