Астана, 24 августа, 2021, 16:48 — ИА Регнум. 68-летний Курбан Бердыев назначен на пост нового главного тренера «Кайрата», выступающего в высшем дивизионе чемпионата Казахстана по футболу. Об этом 24 августа сообщили на официальном сайте «Кайрата». Последние три месяца «Кайрат» возглавлял Кирилл Кекер.

Www.fc-rostov.ru Курбан Бердыев

Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев входил в список кандидатов на пост главного тренера сборной России по футболу после отставки Станислава Черчесова.

На данный момент после девятнадцати сыгранных туров «Кайрат» с 37-ю очками идет на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Казахстана.