Москва, 24 августа, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Исполнитель Олег Майами (настоящее имя — Олег Кривиков) рассказал о трудном периоде своей жизни. Об этом 24 августа пишет издание StarHit.

Скриншот с YouTube Олег Майами

По словам Майами, он тяжело переживал уход от продюсера Максима Фадеева. «Я остался один, без денег, без музыки. Я ушел в депрессию на 3−4 месяца… Мысли о том, чтобы сделать что-то с собой, были. Но я нашел в себе силы написать Фадееву, я понял, что мне нужно решать вопрос», — признался он и поблагодарил бывшего наставника за мирное разрешение их конфликта после окончания сотрудничества.

ИА REGNUM напоминает, что Олег Майами стал известен в 2011 году после участия в телепроекте «Дом-2». В 2014 году он дошёл до четверть финала четвёртого сезона шоу «Голос».