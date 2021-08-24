Москва, 24 августа, 2021, 16:46 — ИА Регнум. После повышения ключевой ставки ЦБ РФ многие жители России отказались от поиска альтернативных вложений средств и стали возвращать их на рублевые вклады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

«Рост ставок по рублевым вкладам вслед за увеличением ключевой ставки Банка России до уровня официальной инфляции в 6,5% заставил многих жителей РФ отказаться от поиска альтернативных направлений вложения своих средств, таких как фондовый рынок и структурированные банковские продукты, — сказал Марков. — Операции на первом связаны с высокими рисками и могут привести в том числе к потере части вложенных средств, а вторые зачастую сложны и непонятны многим потенциальным пользователям».

Как пояснил Марков, рост ставок по рублевым вкладам привел к тому, что жители РФ стали возвращать на них свои сбережения, перестали выводить их в другие направления, а также начали размещать на вклады свои доходы и накопления.

«В результате их объем стал восстанавливаться и практически достиг допандемийного уровня, — сказал Марков. — При сохранении текущей ситуации с банковскими ставками, а также учитывая то, что наметилась тенденция снижения темпов инфляции, следует ожидать дальнейшего роста рублевых вкладов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков объяснил, почему в РФ растет объем сбережений на валютных счетах.