Москва, 24 августа, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Свыше 50 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов произошло в Москве с начала 2021 года, сообщает 24 августа МВД России.

Elvert Barnes Электросамокат

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, в них за семь месяцев пострадали 57 человек и ещё двое погибли.

Ирина Волк отметила, что подавляющее большинство этих инцидентов произошли не на автодорогах, а на пешеходных переходах и во дворах.

Ранее МВД РФ отметило резкий рост числа происшествий с участием электросамокатов. По данным правоохранителей, с начала 2021 года число таких инцидентов выросло почти втрое, на 195%.

Как сообщало, на данный момент в России никак не определен правовой статус так называемых средств индивидуальной мобильности и правила их использования. Данный вопрос входит в сферу ответственности Министерства транспорта РФ.