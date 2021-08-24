Москва, 24 августа, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Одной из основных причин роста сбережений российских граждан на текущих валютных счетах стала инфляция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал информацию о том, что с начала года в РФ идет увеличение объема сбережений жителей РФ на текущих валютных счетах и притом падает объем срочных валютных вкладов.

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«Одной из основных причин роста сбережений российских граждан на текущих валютных счетах является инфляция, которая в нашей стране начала стремительно расти с конца 2020 года и достигала официально 6,5%, — сказал Марков. — Жители РФ, имеющие такую возможность, для сохранения своих сбережений и накоплений вкладывают деньги в иностранную валюту для того, чтобы защитить их от обесценения, связанного с инфляцией. При этом они не стремятся и не торопятся класть приобретенную валюту на вклады, так как доходность по ним крайне низка и не дает реального дохода, который мог бы заинтересовать большинство потенциальных вкладчиков».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, нерезиденты в июле купили валюты на российском рынке в общей сложности на 61 миллиард рублей.