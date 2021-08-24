Москва, 24 августа, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В РФ не следует возлагать задачу по недопущению роста цен исключительно на федеральную антимонопольную службу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил замдиректора института конкурентной политики и регулирования рынков ВШЭ Олег Москвитин. Так он прокомментировал информацию о том, что торговые сети будут информировать антимонопольщиков о своих ценах.

Forex-seal.ru Рост цен

«Возлагать задачу по недопущению роста цен исключительно на ФАС не совсем корректно. Институционально с ценами работают министерства, но ФАС, безусловно, может выявить различные недобросовестные практики, которые могут приводить к необоснованному повышению цен, — сказал Москвитин. — Не стоит забывать, что у ФАС есть инструменты противодействия росту цен в результате недобросовестных действий участников рынка, например прямо прописанная в Законе о защите конкуренции возможность расследования картельных и иных сговоров. Однако это, как показывает и российская, и международная практика, инструмент «борьбы в долгую».

Поэтому, как полагает эксперт, превентивная работа все же предпочтительнее и эффективнее, в том числе с точки зрения издержек государства, бизнеса и общества (потребителей).

«Антимонопольная служба не обязана решать все задачи, так или иначе связанные с ценами, служить «громоотводом», объектом избыточных ожиданий или критики из-за ситуации на любом рынке», — подчеркнул эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее об эффективности работы ФАС на поле борьбы с необоснованным ростом цен высказался экономист Константин Ордов.