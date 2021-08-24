Москва, 24 августа, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В России государственный контроль за бизнесом приобретает все более внеплановый характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил замдиректора института государственного и муниципального управления ВШЭ Сергей Плаксин. Так он прокомментировал инициативу о введении постоянного моратория на плановые проверки.

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«Значение моратория на плановые проверки не следует преувеличивать, поскольку количество и доля плановых проверок и так последовательно сокращается, — сказал Плаксин. — С 2011 года государственный контроль все в большей степени приобретает внеплановый характер. Если в 2011 году плановые проверки составляли 52% от всех проверок, то в 2019 году — всего 28%. При этом снижается и общее количество проверок. Если в 2011 году было проведено 1 452 тыс. плановых проверок, то в 2019 году — всего 390 тыс. проверок».

Также, по его словам, следует обратить внимание на то, что классические проверки в рамках государственного контроля ежегодно охватывают примерно 10% компаний.

«При этом в отношении примерно 85% из них проводится не более трех проверок в год, что, очевидно, само по себе не является серьезным уровнем административного давления, — сказал Плаксин. — Системным инструментом снижения административного бремени, связанного с системой государственного контроля, должен стать переход к «умному контролю». Например, сейчас только у 12% подконтрольных лиц выявляются нарушения, связанные с фактом или создающие непосредственную угрозу причинения вреда охраняемым ценностям. Значит, остальных 88% предпринимателей теоретически можно было и не проверять».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, цифровизация значительно повысила в РФ собираемость налогов.