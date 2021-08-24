Москва, 24 августа, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Фиксируемый в настоящее время рост курса биткоина связан с регуляторными мерами, которые предпринимаются в разных странах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявила руководитель российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Криптовалюта

«На резкий рост и падение стоимости криптовалют может влиять множество факторов. Например, публикация отчетности компанией, которая использует или инвестирует в криптовалюты, как это происходит с отчетом Tesla. Также может влиять фактор запуска крупной платежной сетью PayPal криптосервиса за рубежом, что обеспечивает простоту использования криптовалют и стимулирует спрос, — сказала Левашенко. — Что касается фиксируемого сейчас роста курса биткоина, он может быть обусловлен регуляторными мерами, предпринимаемыми в различных странах. Например, США опубликовали законопроекты, которые направлены на пресечение преступлений, связанных с криптовалютой, и уклонения от уплаты налогов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что главный фактор, который может существенно снизить стоимость биткоина, — это ужесточение государственного регулирования рынка криптовалют.