Ульяновск, 24 августа, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В Ульяновской области будут приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания антитеррористической комиссии, оперштаба и совета безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

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Региональные власти отмечают, что все образовательные учреждения прошли соответствующие проверки и готовы к началу учебного года. В этом году на обеспечение безопасности потрачено более 60 млн рублей. Всего в области насчитывается более 770 объектов образования.

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских поручил принять дополнительные меры по обеспечению безопасности и антитеррористической безопасности. И также акцентировал внимание на проверке состояния школьных маршрутов.

31 августа правоохранители при помощи технических средств проверят помещения, строения и прилегающие к общеобразовательным заведениям участки. Также будут работать кинологи с собаками.

1 сентября охрану общественного порядка будут осуществлять 490 полицейских, 54 гвардейца, 60 частных охранников и 200 дружинников.

«При осложнении оперативной обстановки создан резерв в количестве 100 сотрудников полиции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что российские школы начнут новый учебный год в очном формате. По его словам, представители ведомства с каждым регионом отработали меры по защите здоровья в образовательной среде, и регионы «держат этот вопрос на контроле».