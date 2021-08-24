Первоуральск, Свердловская область, 24 августа, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Вертолет МЧС приступил к борьбе с лесным пожаром в Первоуральском городском округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского главка министерства.

ГУ МЧС по Свердловской области Вертолёт МЧС тушит лесной пожар в Свердловской области

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«В тушении пожара задействован вертолет Ми-8 МЧС России», — сообщили в ведомстве.

Пожарные задействовали пожарный поезд. Используется беспилотная авиационная система для разведки в зоне возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пожара перекрыт участок трассы Пермь — Екатеринбург.