Киев, 24 августа, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Точкой отсчета украинской государственности «мы считаем год учреждения Киева — столицы Киевской Руси — Украины». Об этом 24 августа в ходе празднования Дня независимости Украины заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слом

Украинский лидер отметил, что народ Украины является наследником государственности, которая существовала более тысячи лет назад.

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Заявление Зеленского прокомментировал в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

«Нет, Владимир. 1000 лет — это Руси, на которой вы строите Анти-Русь. 30 лет — это независимость нашей Украины, а вашей Анти-России всего лишь 7 лет…» — отметил Скубченко.

Красноармейцы идут по Крещатику в освобожденном Киеве. Ноябрь 1943 года

По словам политолога, Украина становится Анти-Россией, местом, где всё меньше хочется жить.

«[Украина становится местом], где не осталось веры, потому что тебя и эта власть предала. Где общее красивое будущее уже безнадёжно спряталось где-то далеко за горизонтом… Где все мы едины и равны — только в красивых речах Зеленского. Если ты «правильно» политичен, то ты хотя бы можешь жить как в песне — «я в моменте»: радоваться строительству Анти-России, ненавидеть Россию, жрать брехню про Европу и НАТО, пока олигархи богатеют и грабят тебя при поддержке власти, петь гимн и горланить бандеровскую славу Украине», — отметил он.

По словам Скубченко, «неправильно» политичных граждан Украины ожидает мерзкое настоящее: перечеркнутое прошлое, переписанная история, путь страны «не туда», запрещение языка (русского. — М. Р.), давление на церковь (каноническую Украинскую православную церковь. — М. Р.). «В стране закрывают всё, что тебе хоть как-то близко, да и тебя самого из страны выгоняют», — добавил он.

«Тебя против воли делают гражданином Анти-России», — отметил эксперт.

«Прошлое оплевали, настоящее испоганили, будущее про*рали… Скоро Анти-Россия проведёт деукраинизацию, чтобы мы даже сметь не могли думать о былых достижениях УССР и о лучшей жизни в Украине (вероятно, речь о периоде до государственного переворота 2014 года. — М. Р.). Ведь альтернатива Анти-России уже даже не Украина, а именно Россия», — подытожил Скубченко.

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МАММ / МДФ Вос­ста­нов­ле­ние Дне­проГ­Э­Са в За­по­ро­жье. 1946 — 1948

По мнению украинского журналиста и лидера партии «Держава» Дмитрия Васильца, тридцатилетие украинской независимости, которое сегодня, 24 августа, празднуют на Украине, говорит об «исключительной зависимости и приватизации… суверенитета» Украины.

«Празднование «30 лет независимости» является не чем иным, как «убаюкиванием в наркотическом угаре» украинского народа, с целью продолжения ограбления нашей страны. В реальности мы сможем начать праздновать день независимости Украины только тогда, когда вернем обратно украинский суверенитет, мир на нашу землю и право развивать свою экономику. А пока [это] выходной день и напоминание всем нам о личном выборе каждого — между удобным рабством и опасной свободой…» — подытожил Василец в своем телеграм-канале.

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