Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, меняющий возрастное ограничение для назначения принудительных работ, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа.

Госдума Коллаж Ивана Шилова

Авторы сослались на позицию осуждённых — многие полагают несправедливым сохранение имеющегося возрастного ограничения (для мужчин — 60 лет и женщин — 55 лет) для назначения принудительных работ после повышения пенсионного возраста.

В этой связи поправками в Уголовный кодекс предлагается внести изменение, предусматривающее, что принудительные работы не назначаются женщинам, достигшим шестидесятилетнего возраста, мужчинам, достигшим шестидесятипятилетнего возраста — с учётом переходного периода.

С 2017 года в России введен новый вид наказания — принудительные работы, которые применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.