Нальчик, 24 августа, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии приняли участие в кампании по вакцинации против коронавируса 154 973 жителя. Из них 114 269 человек привиты уже вторым компонентом вакцины, сообщили 24 августа в региональном минздраве.

Minzdrav.gov.ru Вакцинация

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Если исходить из того, что привить планируется около 270 тыс. жителей республики, как заявляли ранее власти Кабардино-Балкарии, то в настоящее время план выполнен на 57%. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо привить 60% населения, а в регионе проживают 869 тыс. жителей. Т. е. по сути, число привитых должно составлять не менее 521 тыс. человек.

Согласно данным федерального оперативного штаба на 24 августа, в Кабардино-Балкарии стали носителями коронавируса 29 126 тыс. жителей (+90 за последние сутки), из них выздоровели 27 111 пациентов (+84). Не удалось спасти 688 человек, в том числе троих — за прошедшие сутки.