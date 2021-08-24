Алма-Ата, Казахстан, 24 августа, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Бывший главный тренер футбольных клубов «Рубин» и «Ростов» Курбан Бердыев возглавил казахстанский «Кайрат». Об этом 24 августа сообщается на сайте клуба.

Www.fc-rostov.ru Курбан Бердыев

В июне «Кайрат» покинул главный тренер Алексей Шпилевский. На его место пришёл Кирилл Кекер, который ушёл в отставку после поражения в квалификации Лиги Европы. После этого обязанности наставника команды исполнял Артём Гавриленко.

Бердыев возглавлял «Кайрат» в 1994—1995 годах. В России работал в «Рубине» и «Ростове».

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата».