Рига, 24 августа, 2021, 16:32 — ИА Регнум. ГАО «Латвийская железная дорога» (Latvijas dzelzceļs) сократит в нынешнем году 700 работников в дополнение к уволенным в 2020 году 1300 работникам. Об этом сообщил местный телеканал LTV7 со ссылкой на руководство предприятия.

Железная дорога

«На первом этапе будут сокращены 200 человек, представителей административного аппарата и службы поддержки, юристы, финансисты и прочие. Что касается остальных 500, то мы еще оценим и решим, представители каких профессий попадут под сокращение», — заявила представительница госпредприятия Иева Карклиня.

Руководство объясняет увольнения тем, что предприятие находится в процессе трансформации, меняет технологические процессы, на смену ручному труду пришла механика.

Таким образом, в госкомпании Латвии в 2022 году останется работать 3 858 человек.

Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс признал, что увольнения происходят по причине сокращения белорусского транзита в результате введения санкций: «Те санкции, которые сейчас наложены на предприятия Белоруссии, скажутся в конце года на товарообороте и, соответственно, на объеме железнодорожных грузов. И это тоже обусловливает сокращение на железной дороге в белорусском направлении».

По мнению министра, и без белорусских грузов железной дороге Латвии останется, что перевозить, — это материалы деревообработки и контейнерные грузы.