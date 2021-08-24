Киев, , 16:31 — REGNUM Стараться стать только «анти-Россией» губительно для Украины, заявил 24 августа второй украинский президент Леонид Кучма, сообщает «Левый берег».

Кучма Леонид

Кучма, высказываясь по случаю 30-летния независимости Украины, которое в республике празднуют сегодня, 24 августа, напомнил слова президента России Владимира Путина про то, что нынешние украинские власти фактически строят «анти-Россию».

Экс-президент Украины назвал такую стратегию угрожающей, причём угрожающей именно для украинцев, а не для России. Потому что развиваться нельзя «только на негативе», «только чтобы «не как у них».

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