Кемерово, 24 августа, 2021, 16:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 24 августа, около 13.00 (время местное) при следовании грузового поезда по путям необщего пользования станции Забойщик (Березовский городской округ) произошёл сход с железнодорожного пути 11-ти грузовых вагонов. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Greg Goebel Вагон с углём

«В результате события произошло опрокидывание девяти вагонов, гружёных углём. Пострадавших не имеется, задержки движения поездов не допущено», — уточнили в ведомстве.

На место прибыл Кемеровский транспортный прокурор. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте и экологического законодательства.

Отмечается, что вагоны принадлежат АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».