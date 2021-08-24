Киев, , 16:28 — REGNUM Верховная рада Украины в ходе празднования 30-й годовщины независимости приняла в первом чтении законопроект о большом государственном гербе, сообщает 24 августа пресс-служба парламента.

Украина

Большой герб содержит изображение льва, символизирующего Галицко-Волынское княжество, и казака Войска Запорожского, совместными усилиями держащих щит с «короной» Ярослава Мудрого. Теперь документ должны одобрить во втором чтении.

Документ о большом гербе указывает, что он должен обязательно использоваться на официальных символах президента Украины, большой государственной печати, печатях президента, Рады, правительства, Конституционного и Верховного судов, а также на зданиях, принадлежащих этим ведомствам.

Кроме того, большой герб запретят переворачивать или снабжать дополнительными надписями.

Читайте ранее в этом сюжете: За 30 лет независимости Украина стала «черной дырой континента»: обсуждение