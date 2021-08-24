Таллин, 24 августа, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Налоговая система Эстонии нуждается в обновлении, так как устарела и уже не отвечает интересам развития государства. Об этом заявил спикер парламента страны и председатель входящей в правительство Центристской партии Юри Ратас, сообщило гостелевидение Эстонии ETV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Выступая на открывшемся в Таллине 24 августа экономическом форуме, Ратас подчеркнул, что принести пользу всем людям налоговая система может в том случае, если она соответствует новым целям и учитывает изменения экономической среды. К положительным примерам изменений налогового законодательства последних лет он отнес повышение не облагаемого налогом дохода и своевременное снижение акцизов.

«Общая налоговая нагрузка определяет объем общественных благ. Большое значение имеет и структура налогов: в каких долях распределены налоговые поступления с производства, потребления и собственности», — убежден Ратас.

Он призвал общественность и специалистов начать широкую публичную дискуссию на тему того, что еще можно сделать в налоговой системе Эстонии для роста благосостояния жителей страны и для успешного развития национальной экономики.